Саранск, 10 октября, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Автоинформаторы в общественном транспорте Саранска к чемпионату мира по футболу в 2018 году будут говорить на-английском языке. Пока двуязычный информатор работает только в троллейбусе 1э, до конца октября аналогичный информатор заработает во всем транспорте, сообщает «ГТРК. Мордовия».

Цитата из к/ф «Барышня-крестьянка». реж Алексей Сахаров. 1995. Россия Мисс Жаксон

Издание отмечает, что Мордовия первой из принимающих чемпионат регионов реализовала такой проект.

Кроме того, в рамках подготовки к мундиалю в Саранске принимают заявки для участия в конкурсе на лучший туристический маршрут. Конкурсантам необходимо продумать все параметры маршрута: название, протяженность, основные достопримечательности, а также транспорт и место питания туристов.

Заместитель министра культуры и туризма Мордовии Марина Жулина отметила, что необходимо не только придумать интересное путешествие по городу, но и учесть интересы предполагаемых туристов. «В большинстве своем это мужчины, средних лет и определенной степени влюбленные в спорт и влюбленные в футбол. И, наверное, наши традиционные маршруты — посещение музея Эрьзи, Мордовской Теризморги, может быть, не совсем им будут интересны», — полагает замминистра.

Срок подачи заявок на конкурс завершается 27 ноября, победителей объявят в декабре текущего года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Казань, Саранск, Сочи, Калининград, Волгоград и Екатеринбург.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.