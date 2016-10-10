Чебоксары, 10 октября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. В Чувашии средства Дорожного фонда на 1 октября освоены на 36%. Всего в 2016 году Дорожный фонд региона составляет 4 235,7 млн рублей. Такие данные озвучил глава Минтранса Михаил Резников, сообщает пресс-служба ведомства. При этом подчёркивается, что на 1 июля освоение составляло 15% от плана, и за 3 месяца произошло увеличение на 21%.

Ремонт дороги

Из 2 165,6 млн рублей, предусмотренных на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, объем выполненных работ составляет 1 220,2 млн рублей или 56%: по содержанию дорог — 473 млн рублей, по ремонту — 747,2 млн рублей. Всего отремонтировано 72 км автодорог, в том числе регионального и межмуниципального значения — 51 км, местного значения — 21 км. Объем выполненных работ по ремонту дворовых территорий и проездов к ним составил 55,4 млн рублей, отремонтированы 170 дворов, из них 139 в г. Чебоксары.

Из 1921,0 млн рублей, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, объем выполненных работ составляет 502,9 млн рублей или 26%.

Вместе с тем министр заверил, что все средства, выделенные на реконструкцию Московского моста, будут освоены полностью, а к концу октября завершатся работы по асфальтированию пр. Айги и транспортной развязки пр. Айги — ул. Фучика в районе Сугутского моста.

По словам Резникова, всё-таки есть проблемы и они касаются строительства автомобильной дороги «Марпосад — Кушниково»: между подрядчиком и газовыми службами не согласован ордер на земляные работы. Вследствие этого работы ведутся медленно, неэффективно используется рабочее время — работы производит подрядная организация ООО «Воддорстрой», отмечается пресс-служба главы региона.

Министр также сообщил, что все контракты с ОАО «Чувашавтодор» по содержанию дорог регионального, межмуниципального и местного значения на 1 октября расторгнуты и до 1 ноября будут определены новые подрядчики. Напомним, «Чувашавтодор» признан банкротом.

В Минтрансе также отмечают, что при третьем уточнении республиканского бюджета-2016 объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда прогнозируются Минфином Чувашии с увеличением на 331,1 млн рублей.