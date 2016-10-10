Москва, 10 октября, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Заместитель председатель Банка России Михаил Сухов переходит на работу в ВТБ, где займет должность заместителя председателя правления. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба ВТБ.

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Сообщается, что глава группы ВТБ Андрей Костин пригласил заместителя председателя Банка России Михаила Сухова на работу в свою коммерческую структуру на должность заместителя председателя правления ВТБ.

В ВТБ отметили, что вопрос перехода Сухова на работу в ВТБ требует решения наблюдательного совета ВТБ. Предполагается, что в ВТБ Сухов будет отвечать за совершенствование банковской практики «в связи с постепенным переходом на «Базель III», а также за проблемы налоговой политики и другие финансовые вопросы».

«Базель III» — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 годов.

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Стоит отметить, что Центробанк уже объявил, что Сухов уходит в отставку 17 октября. Его куратор — первый зампред Алексей Симановский — также свою должность оставит и перейдет в советники председателя ЦБ Эльвира Набиуллиной.

В Банке России Сухов занимался надзором за системно значимыми банками, разрабатывал меры по повышению их устойчивости и устойчивости финансового сектора в целом.

Стоит отметить, что для сотрудников Центробанка переход на работу в коммерческие структуры просто так не происходит. Служащие надзорного блока Центробанка, а Сухов таковым и являлся, в течение двух лет после увольнения не имеют права занимать должности в органах управления кредитных организаций, за которыми они непосредственно надзирали. Однако, по согласования с Советом Центробанка такой переход может быть осуществлен.

Но в случае Сухова возникает ещё одна сложность, так как он входил в состав совета директоров Центробанка. Чтобы такому служащему можно было перейти на работу в коммерческую структуру, нужно согласие Национального финансового совета, где председательствует министр финансов.

По данным газеты «Ведомости» такое согласие Национальный финансовый совет дал сегодня, 10 октября.