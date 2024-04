Нью-Йорк, США, 10 октября, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Отход Европейского центрального банка (ЕЦБ) от программы скупки облигаций зависит от экономических данных. Об этом со ссылкой на члена ЕЦБ и управляющего Банком Италии Иньяцио Виско передаёт Reuters.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

«Обмен данными о том, когда и как мы собираемся выйти из нашей программы покупки активов, сложен. Мы знаем, что в какой-то момент мы должны выйти», — заявил сказал Виско на мероприятии под эгидой Official Monetary and Financial Institutions Forum в Колумбийском университете.

«Мы знаем, что есть непредвиденные последствия сохранения процентных ставок на низком уровне слишком долго. На данный момент, мы зависимым от данных», — добавил банкир.