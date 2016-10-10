Кириши, Ленинградская область, 10 октября, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате тяжелой дорожной аварии в Киришском районе Ленинградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла сегодня, 10 октября, около 21:30 на 8-м километре автодороги Кириши — Смолино.

Детская игрушка

По данным дорожной полиции, автомобиль ВАЗ-21 099 под управлением мужчины, 1975 года рождения, совершил съезд в кювет. Как уточнил корреспонденту агентства информированный источник, в результате этого «маневра» машина перевернулась.

В ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров — мальчик, 2009 года рождения, и девочка, 2008 года рождения. Состояние третьего ребенка, 2012 года рождения, а также двух пассажирок (на вид 40 и 60 лет) — средней степени тяжести, сообщает региональное Управление ГИБДД.

По данным же источника агентства, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Их госпитализировали в ГБУЗ ЛО «Киришская межрайонная больница».

На место происшествия выезжали кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа ОМВД России по Киришскому району.