Берлин, 10 октября, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Евросоюз должен продлить антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, по причине действий России в Сирии, заявил председатель Евросовета Дональд Туск в ходе своего выступления на конференции «Люди Европы».

European People's Party Дональд Туск

По словам Туска, сегодня единственная опция состоит в том, чтобы продлить санкции. По мнению польского политика, продление санкций в июне 2016 года не дало желаемых результатов, ситуация даже ухудшилась. Туск особо подчеркнул, что поводом для продления антироссийских санкций должна стать ситуация в сирийском городе Алеппо. По его мнению, приглашение России к урегулированию ситуации в Сирии было ошибкой европейских политиков. Каким образом европейские политики причастны к вмешательству России в антитеррористическую операцию на территории Сирии по приглашению законного правительства этой страны, Дональд Туск не уточнил.