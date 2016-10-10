Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что очередная встреча в «нормандском формате» может пройти в Берлине 19 октября. Об этом Ушаков заявил сегодня, 10 октября, Ушаков заявил журналистам «на полях» Всемирного энергетического форума, который проходит в Стамбуле.

bundeskanzlerin.de Лидеры стран «нормандской четвёрки»

Журналисты спросили Ушакова, планируется ли в ближайшее время провести встречу в «нормандском формате» в составе президента Российской Федерации Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президент Украины Петра Порошенко. И где такая встреча может состоятся.

«Планируется. В Берлине», — ответил Ушаков.

Напомним, 19 октября была запланирована поезда Владимира Путина в Париж на переговоры с Олландом. Однако, президент Франции поставил под вопрос целесообразность этой поездки. Дело в том, что Россия заблокировала французский проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, что крайне раздосадовало Париж.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность предстоящей встречи в «нормандском формате». «Сообщим, когда будем готовы к этому», — казал Песков.