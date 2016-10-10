Нижний Новгород, 10 октября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. В Канавинском районе Нижнего Новгорода в близости от стадиона, на котором будут проходить игры Чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется построить две большие парковки. Об этом заявил директор муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«Из объектов транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 будут построены две муниципальные парковки большие. К примеру, одна на 4 тысячи машиномест. Обе парковки будут возведены в Канавинском районе города недалеко от стадиона «Нижний Новгород», одна из них — у Волжского моста», — сказал Брылин.

По его словам, другие стоянки у близлежащих торговых центров в дни чемпионата станут перехватывающими парковками, на которые будут ставить машины гостей турнира и клиентских групп FIFA.

Далее автобусными шаттлами и другим транспортом их будут доставлять на стадион, фан-зону на площади Минина и Пожарского и в места проживания.