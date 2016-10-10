Чебоксары, 10 октября, 2016, 22:36 — ИА Регнум. По данным Чувашстата, в январе — сентябре 2016 года в республике построено 6157 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 386,5 тыс. кв. метров. Это более чем на 18% меньше к уровню января — сентября 2015 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. При этом объём построенного организациями-застройщиками жилья сократился более чем на 20%. Индивидуальное жилищное строительство сократилось на 11%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов), составила 34.440 рублей и за год увеличилась на 0,7%.

Фактическая стоимость нового строительства для организации-застройщика составила 8543,4 млн рублей.