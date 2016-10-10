Москва, 10 октября, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Россия предоставит Турции скидку на газ в рамках совместного проекта «Турецкий поток», сообщают «Известия».

gazprom.ru «Газпром»

Заявление об этом сделал президент России Владимир Путин после переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Механизм предоставления скидки уже согласован, но конкретные цифры еще только предстоит выработать. «Газпром» получил указание проработать вопрос скидок совместно с турецкой компанией «Боташ». По словам главы российского Министерства энергетики Александра Новака, конкретные размеры скидки будут опубликованы по окончании переговоров.

Стоит отметить, что Владимир Путин заявил о движении Москвы и Анкары в направлении создания крупного энергетического хаба в Турции. Кроме того, стороны пришли к единому мнению по вопросу активизации работ по строительству атомной электростанции «Аккую» на территории Турции. Этот проект предусматривает передачу турецкой стороне технологий, а также подготовку кадров для новой высокотехнологичной сферы энергетики. Владимир Путин сообщил, что более 200 молодых турецких специалистов уже проходят подготовку в России.