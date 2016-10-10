Москва, 14 июля, 2004, 11:19 — ИА Регнум. Вчера днем в Москве в одно из отделений милиции района Хамовники обратилась 38-летняя жительница столицы и заявила о крупном мошенничестве. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД, по словам женщины, несколькими часами ранее ее 18-летнюю дочь - студентку II курса Академии народного хозяйства имени Плеханова - на одной из улиц встретили две цыганки. Под предлогом снятия порчи они завладели более чем 253 тыс. 600 евро, 1 тыс. 150 долларами, 75 тыс. рублей и документами на квартиру. Причем все это доверчивая студентка вынесла сама из квартиры, где она живет вместе с матерью.

Цыганки благополучно скрылись, и до настоящего момента поймать их не удалось. Ущерб оценивается в 8 млн. 650 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).