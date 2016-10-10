Люксембург, 10 октября, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Борющаяся с экономическим кризисом Греция получит новый транш финансовой помощи в ответ на проведённые ею реформы, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как сообщил председатель Еврогруппы Йерун Дейселблум, министры финансов одобрили лишь 1,1 млрд евро. Решение об оставшихся €1,7 млрд ещё не принято, так как отсутствует необходимая информация из Афин. Как только она поступит, Европейский стабилизационный механизм (ESM) сможет принять срочное решение о второй части платежа. Предоставление финансовой помощи Афинам обуславливается принятием греческим правительством 15 реформ или «целевых ориентиров» (milestones).