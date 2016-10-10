Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов РФ за 9 месяцев 2016 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 531,7 млн тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации морских торговых портов России (АСОП) сегодня, 10 октября.

ngnovoros.ru Порт Новороссийск

Перевалка наливных грузов увеличилась на 3,9% до 283,0 млн тонн (+3,9%). Российские порты увеличили перевалку сырой нефти на 8,5% до 162,9 млн тонн. В то же время снизилась перевалка нефтепродуктов — до 107,8 млн тонн (минус 2,4% к прошлогодним показателям).

Объём перевалки сухогрузов составил 248,7 млн тонн (+7,8%). Заметно выросла перевалка угля — на 12% до 101,9 млн тонн (+12,0%).

Экспортных грузов перегружено 420,4 тонн (+5,2%), импортных грузов — 23,4 млн тонн (-6,1%), транзитных — 36,3 млн тонн (+0,5%), каботажных — 51,6 млн тонн (+21,4%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 34,8 млн тонн грузов, что на 31,8% больше грузооборота аналогичного периода 2015 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов увеличился до 174,9 млн тонн (+1,9%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 179,7 млн тонн, что 3,9% больше, чем в прошлом году. В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 4,3 млн тонн грузов (-15,9%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 8,5% до 137,9 млн тонн.

Объёмы перевалки в российских морских гаванях на протяжении длительного периода показывают устойчивый рост, несмотря на влияние кризиса, санкций и конъюнктурных изменений, заявил ранее исполнительный директор АСОП Серик Жусупов. По его словам, общий грузооборот морских портов РФ за период с 1993-го по 2015 год увеличился более чем в 6 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу АСОП, грузооборот российского портового комплекса по итогам 2016 года составит 710 млн тонн.