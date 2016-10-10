Москва, 10 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. За сентябрь в России было продано 125,6 тысяч автомобилей, что на 10,9% ниже, чем в годом ранее, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. Тем не менее в сравнении с августом продажи выросли на 10%. Совокупный результат по итогам трех кварталов этого года— 1,02 миллиона машин, что на 14% ниже, чем за аналогичный период 2015 года.

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«Более миллиона автомобилей — возможно, не то, что надеялись получить к данному моменту, но больше, чем предсказания пессимистов для всего года», — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По словам, темпы продаж в оставшиеся месяцы года будут зависеть от того, поверят ли покупатели в продолжение государственных программ поддержки продаж.

Что касается непосредственно сентября— динамика автомобильного рынка в этом месяце несколько лучше, чем в предыдущие месяцы, но говорить о восстановлении спроса не приходится.

От более сильного падения рынок удерживают программы поддержки спроса со стороны правительства, и в зависимости от того, какие меры стимулирования мы увидим в будущем году, изменится и динамика рынка. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Владимир Мирошников, директор дилерского центра Ford РОЛЬФ Сити.

«Рынок неоднороден: есть бренды, которые от месяца к месяцу демонстрируют положительную динамику вопреки всеобщему падению, например, Lexus. Дилеры также демонстрируют разные результаты. РОЛЬФ по итогам сентября увеличил продаж новых автомобилей на 12% по отношению к сентябрю прошлого года,» — комментирует эксперт.

Лидерство среди брендов на российском авторынке в сентябре сохраняет Lada: в первый осенний месяц автомобилей этой марки продано 22 837 штук, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему продаж располагается южнокорейский Hyundai. Продажи бренда в сентябре снизились на 6% и составили 14 225 автомобилей. На третьей строчке также южнокорейский бренд— KIA с показателем 13 398 машин, что на 17% ниже результата годичной давности. На четвёртом и пятом месте марки Renault (+1%) и Toyota (+18%) соответственно. В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ и УАЗ.