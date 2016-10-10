Минск, 10 октября, 2016, 22:02 — ИА Регнум.



neweconomics.info

В Минске 6 октября редакция журнала «Новая экономика» при поддержке ОАО «Белинвестбанк» провела круглый стол на тему «Оценка рисков кредитования малого и среднего бизнеса в условиях кризиса: опыт стран ЕС», сообщает редакция белорусского научного издания.

Участие в мероприятии приняло 12 экспертов, представлявших Белорусский государственный экономический университет, экономический факультет Белорусского государственного университета, общественные организации республики, а также малый и средний бизнес. Главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко рассказал о механизмах кредитования малого и среднего бизнеса в странах Евросоюза. В частности, был рассмотрен опыт Германии и Франции.

«Риски поддержки стартапов, кредитования малого и среднего бизнеса существуют во всех странах, однако в Западной Европе накоплен большой опыт их минимизации, который может быть востребован в Восточной Европе, в нашей республике», — отметил Шиптенко.

Среди рисков кредитования малого и среднего бизнеса в Евросоюзе был отмечен невозврат кредитов, который минимизируется эффективно работающими механизмами разных институтов. Шиптенко считает, что в ЕАЭС и Белоруссии в частности следует уделить больше внимания специальным кредитным банкам и гарантийным фондам, специализирующимся на поддержке микро‑ и малого бизнеса, которые снимут часть рисков коммерческих банков.

Руководитель экономического отдела ИПУ «Наша история» Владимир Рыженков рассказал о практическом опыте работы с польскими бизнес-инкубаторами и другими структурами, осваивающими финансовую помощь Евросоюза. Оценивая риски, он выделил злонамеренность многих получателей кредитов, изначально не намеревавшихся открывать свой бизнес и воспользовавшихся либеральными подходами польских структур, специализирующихся на поддержке микро‑ и малого бизнеса с целью личного обогащения.

Заместитель декана факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета Татьяна Леонович выступила с докладом на тему: «Стресс-тестирование в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития», По её мнению, в условиях наличия большого объема проблемных активов в структуре кредитных портфелей белорусских банков кредитование малого и среднего бизнеса выступает одним из стратегических направлений работы банков.

Представители вузов, коммерческих и общественных организаций обсудили особенности кредитования малого и среднего бизнеса в ЕС и ЕАЭС, выделив идеи и механизмы их реализации, которые могут иметь практическую значимость для улучшения бизнес-климата в Белоруссии и в ЕАЭС в целом. Они оценили возможности и перспективные направления работы действующих в республике бизнес-инкубаторов и других структур, созданных для поддержки МСБ, а также провели сравнительный анализ практик финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства во время кризисов в Европейском и Евразийском союзах.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-август внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии сократился на 12,7% к уровню аналогичного периода 2015 года — до $38,1 млрд: экспорт упал на 14,4% до $19,159 млрд и импорт на 10,9% до $18,978 млрд. В январе-августе экспорт белорусских товаров рухнул на 17,3%.