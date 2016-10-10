Саранск, 10 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. По состоянию на 10 октября, в Мордовии собрали 1,2 млн тонн зерновых при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на Минсельхоз региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Аграрии уже превзошли показатели прошлого года. Тогда на полях республики было собрано 1,15млн тонн зерновых, что позволило региону занять первое место в Приволжском федеральном округе в расчете на одного жителя.

Показатель урожайности также выше по сравнению с прошлым годом на 3 центнера с гектара. В ряде районов, в частности, в Инсарском и Рузаевском, сельхозпредприятия получают урожай на уровне черноземных территорий — до 100 центнеров с гектара. Не менее 20 сельскохозяйственных предприятий получают около 40 центнеров с гектара.

По мнению главы Мордовии Владимира Волкова, этот результат стал возможен благодаря слаженной работе аграриев и передовым технологиям, которые сегодня используются в мордовском АПК.

«Антироссийские санкции и мировой экономический кризис не остановили поступательного развития сельского хозяйства Мордовии. Наоборот, они в значительной мере поспособствовали дальнейшему продвижению отрасли на продовольственном рынке», — отметил Владимир Волков.

Всего республика планирует собрать 1,25 — 1,3 млн тонн зерновых.