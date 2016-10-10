Аграрии Мордовии собрали 1,2 млн тонн зерновых
Саранск, 10 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. По состоянию на 10 октября, в Мордовии собрали 1,2 млн тонн зерновых при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на Минсельхоз региона.
Аграрии уже превзошли показатели прошлого года. Тогда на полях республики было собрано 1,15млн тонн зерновых, что позволило региону занять первое место в Приволжском федеральном округе в расчете на одного жителя.
Показатель урожайности также выше по сравнению с прошлым годом на 3 центнера с гектара. В ряде районов, в частности, в Инсарском и Рузаевском, сельхозпредприятия получают урожай на уровне черноземных территорий — до 100 центнеров с гектара. Не менее 20 сельскохозяйственных предприятий получают около 40 центнеров с гектара.
По мнению главы Мордовии Владимира Волкова, этот результат стал возможен благодаря слаженной работе аграриев и передовым технологиям, которые сегодня используются в мордовском АПК.
«Антироссийские санкции и мировой экономический кризис не остановили поступательного развития сельского хозяйства Мордовии. Наоборот, они в значительной мере поспособствовали дальнейшему продвижению отрасли на продовольственном рынке», — отметил Владимир Волков.
Всего республика планирует собрать 1,25 — 1,3 млн тонн зерновых.