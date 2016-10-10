Хельсинки, 10 октября, 2016, 21:42 — ИА Регнум. В Финляндии сегодня, 10 октября, стартовали ежегодные масштабные учения военно-воздушных сил страны под названием Ruska. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, в учениях примут участие 2 600 человек, из них 1600 резервистов.

Rob Schleiffert F-18C Hornet ВВС Финляндии

Издание отмечает, что это самая крупная тренировка ВВС за весь год. В пятидневных учениях также впервые принимают участие военнослужащие и самолеты ВВС Швеции. Участие шведской стороны является частью расширения военного сотрудничества Хельсинки и Стокгольма.

В учениях будут задействованы, в частности, 30 истребителей Hornet, 15 штурмовиков Hawk и армейские вертолёты NH90. ВВС Швеции направили в Финляндию шесть истребителей Gripen.