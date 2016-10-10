Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Поставки турецких овощей и фруктов в Российскую Федерацию будут возобновлены. Об этом сегодня, 10 октября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Rick Harris Брокколи

Путин заявил, что решение допустить косточковые и цитрусовые было принято сегодня правительством России. Глава государства отметил, что Россия данные виды товаров не производит, а решение допустить турецких производителей на российский рынок может снизить цены на эти товары. За прошлый год объем продаж подобных продуктов составил $500 млн.

Напомним, российский лидер находится в Стамбуле, где участвует в работе Всемирного энергетического форума. В рамках этого форума уже было подписано соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия ввела эмбарго на поставки овощей и фруктов из Турции в ответ на недружественные действия Анкары. Турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией в ноябре прошлого года.

Летом 2016 года турецкая сторона, наконец, решила извиниться за этот акт агрессии и выразила желание нормализовать отношения.