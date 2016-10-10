Москва, 10 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 10 октября взлетели более чем на 3,0% после выступления президента России Владимира Путина, который дал понять, что Россия готова участвовать в заморозке или сокращении объёмов добычи сырой нефти. Потом, правда, нефтяные котировки частично откатили вниз, но итоговый их рост всё равно оказался существенным, говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

kremlin.ru Выступление Владимира Путина на специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса

«Североморская марка нефти Brent к концу торгов в России подскочила на 2,72% до 53,34 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,11% до 51,36 доллара за баррель», — рассказал эксперт.

На валютном рынке рубль получил поддержку на фоне новостей из Стамбула и сильного роста цен на нефть, добавил Козловский. «Российская валюта не смогла уверенно преодолеть отметку в 62,00 рубля за доллар США, а вот евро снизился заметно больше, на волне ослабления единой валюты против доллара на валютном рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,39% до 61,96 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,83% до 69,10 рублей за евро», — отметил он.

«Выступление Путина перед саммитом в Стамбуле оказало сильное влияние на настроение инвесторов. И это, в свою очередь, отразилось на нефтяных котировках и выросших акциях энергетических и нефтегазовых компаний РФ. Если соглашение будет всё-таки достигнуто или, по крайней мере, будет более ясно очерчено его вероятное подписание на саммите ОПЕК в ноябре, то цены на нефть дополнительно поддержат российскую валюту и акции национальных сырьевых и энергетических компаний», — заключил эксперт.