Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Между Россией и Турцией официально заключено соглашение по газопроводному комплексу «Турецкий поток», сообщает RT.

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Документ с российской стороны подписан министром энергетики Александром Новаком, а с турецкой стороны подпись под текстом соглашения поставил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. Договор был заключен по итогам личных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Напомним, проект транзита российского газа под названием «Турецкий поток» разрабатывался еще до инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым турецким истребителем в небе Сирии в ноябре 2015 года. После этого Россия объявила антитурецкие санкции и стала сворачивать торгово-экономическое сотрудничество. После официальных извинений турецкой стороны и переговоров Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге тема «Турецкого потока» была реанимирована, и обе стороны выразили готовность продолжить работу над этим проектом.