Муфтият Дагестана учредил исламский медицинский центр
Махачкала, 10 октября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Муфтият Дагестана создаст в Махачкале Исламский медицинский центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе духовного органа, на учредительном собрании, которое прошло 6 октября, для нужд центра было решено передать здание Фонда имени Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. В нем будет открыта благотворительная поликлиника, где будут практиковать лечение, согласно Корану и медицине пророка Мухаммада. Муфтият решил создать такой центр, исходя из роста числа желающих лечиться по этой методике. Учредителем центра выступил Муфтият РД.
Отметим, что дагестанский муфтият реализует в республике и образовательные проекты, в том числе по части подготовки медицинских кадров. Так, Дагестанский гуманитарный институт, учредителем которого является Муфтият РД, создал в Махачкале Медицинский колледж имени Башларова. Образовательное учреждение готовит медсестер, фельдшеров, акушеров и стоматологов. Профессиональная подготовка в колледже включает в себя программы федерального государственного образовательного стандарта и ряд дисциплин, основанных на так называемой исламской медицине, которая исходит из предписаний Корана и жизненного опыта пророка Мухаммада.