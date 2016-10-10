Махачкала, 10 октября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Муфтият Дагестана создаст в Махачкале Исламский медицинский центр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе духовного органа, на учредительном собрании, которое прошло 6 октября, для нужд центра было решено передать здание Фонда имени Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. В нем будет открыта благотворительная поликлиника, где будут практиковать лечение, согласно Корану и медицине пророка Мухаммада. Муфтият решил создать такой центр, исходя из роста числа желающих лечиться по этой методике. Учредителем центра выступил Муфтият РД.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отметим, что дагестанский муфтият реализует в республике и образовательные проекты, в том числе по части подготовки медицинских кадров. Так, Дагестанский гуманитарный институт, учредителем которого является Муфтият РД, создал в Махачкале Медицинский колледж имени Башларова. Образовательное учреждение готовит медсестер, фельдшеров, акушеров и стоматологов. Профессиональная подготовка в колледже включает в себя программы федерального государственного образовательного стандарта и ряд дисциплин, основанных на так называемой исламской медицине, которая исходит из предписаний Корана и жизненного опыта пророка Мухаммада.