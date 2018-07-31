София, 10 октября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Владельцам курортов в Болгарии становится всё труднее набирать сотрудников. Для предстоящей сезонной работы на зимних курортах в Болгарии и за рубежом компаниям требуется порядка двух тысяч человек, передаёт телеканал bTV.

Иностранные горнолыжные курорты уже начали нанимать граждан Болгарии на предстоящий сезон

Сообщается, что наибольший дефицит курорты испытывают в официантах, поварах и горничных. Если заработные платы для этих категорий сотрудников на австрийских курортах составляют в среднем от 1,5 до 2 тысяч евро, то, к примеру, на болгарском курорте в Банско они составляют около 500 левов (порядка 255 евро), в Чепеларе — около 600 левов, отмечает телеканал.

В ассоциации отельеров и рестораторов жалуются на недостаток кадров из числа молодых людей. Организации отрасли ведут переговоры о смягчении требований к набору сотрудников из других стран. Ассоциация туристического бизнеса в Банско обратилась к правительству с призывом подготовить реформу в сфере образования, чтобы начать в стране обучение недостающих кадров.

Тем временем, иностранные горнолыжные курорты уже начали нанимать граждан Болгарии на предстоящий сезон. Объявлено около 200 позиций — главным образом, в Австрии и Германии. В эти страны едут работать болгары, соответствующие требованиям к профессиональному образованию, опыту и знанию языков.

Отмечается также, что предложения от зарубежных курортов уже представлены на биржах труда, тогда как болгарские появляются, в основном, лишь в конце октября — начале ноября.