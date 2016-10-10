Курск, 10 октября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Главному редактору газеты «Народный журналист», депутату Курской областной думы пятого созыва Ольге Ли предъявлено обвинение в клевете в отношении судьи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, уголовное преследование Ли по второй статье — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — было прекращено.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

По данным следствия, «обвиняемая в номере за сентябрь-октябрь 2015 года газеты «Народный журналист» разместила написанную от своего имени статью под названием «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности», доступную для просмотра неограниченному количеству лиц». Следователи решили, что эта публикация содержала ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда. Судья в статье обвинялась в нарушении принципа презумпции невиновности. Судья обратилась в прокуратуру, которая после проверки направила материалы в следственное управление.

Позже в деле Ольги Ли появилась еще одна уголовная статья — об экстремизме в видеороликах, которые они выкладывала в интернет. Экспертиза показала, что в видеообращениях депутата отсутствует совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к какой-либо социальной группе. Преследование по статье 282 было прекращено.

Сейчас предварительное следствие окончено, в ближайшее время обвиняемая и ее защитники будут знакомиться с материалами уголовного дела. Ольга Ли уже заявила, что отказывается от участия в допросах. Также она заявила, что публикация, из-за которой ее обвиняют в клевете, была подписана редакцией газеты.

Напомним, Ольга Ли, главный редактор газеты «Народный журналист», была депутатом облдумы пятого созыва по округу №2 и входила в постоянные комитеты по бюджету, налогам и экономическому развитию, а также образованию, науке, межпарламентским связям и взаимодействию со средствами массовой информации. Весной 2015 года она опубликовала несколько видеороликов, в которых обращалась к президенту Владимиру Путину. Коллеги по облдуме эти видеовыступления Ольги Ли осудили. Когда появились новости о возбуждении в отношении Ли дела о клевете, она и ее адвокат сразу заявили, что дела возбуждены незаконно и по политическим мотивам.

В единый день голосования 18 сентября 2016 Ли баллотировалась в федеральный и региональный парламенты, но не сумела набрать нужного количества голосов ни там, ни там. При этом на выборах в Госдуму по одномандатному округу она показала хороший результат, заняв второе место — которое в большинстве округов доставалось, в основном, представителям КПРФ или ЛДПР.

При этом Ли через несколько дней после обвинения, 10 октября, опубликовала на своей странице новое обращение к президенту. В случае, если ее послание останется без ответа, она грозится опубликовать «очередное видеообращение, но уже к международному сообществу». Она обвиняет прокурора Курской области Александра Филимонова в незаконном преследовании коллег и сотрудников ее редакции, сообщает об угрозах, поступающих в адрес ее детей, а также снова обвиняет президента в «преступлениях власти» и игнорировании поступавших лично от нее данных о коррупции в Курской области. В своем заявлении Ли называет сотрудников Следственного управления «пьяницами, хулиганами и лицами с криминальным прошлым».

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