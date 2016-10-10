Москва, 10 октября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» и ПАО «НБД-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на координацию усилий по поддержке и развитию моногородов в регионах и создание благоприятных условий для инвестиций, способствующих развитию экономики в данных населенных пунктах. Со стороны Фонда документ подписал Генеральный директор Илья Кривогов, со стороны Банка — Председатель Правления Александр Шаронов.

Основная цель сотрудничества — реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на диверсификацию экономики моногородов, создание новых рабочих мест и развитие малого и среднего бизнеса.

Взаимодействие будет осуществляться путем информационного обмена между НБД-Банком и Фондом по вопросам оказания финансовой и нефинансовой поддержки реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в моногородах, используя инструменты Фонда и Банка, а также структурирования таких сделок.

В рамках сотрудничества также планируется организация совместных мероприятий и консультаций для предпринимателей, разработка и реализация исследований по вопросам инвестирования малого и среднего бизнеса в экономику моногородов, а также совместное структурирование сделок.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов выразил уверенность, что сотрудничество позволит использовать все инструменты финансового и нефинансового характера для привлечения новых инвестиций в регионы. «Сотрудничество с «НБД-Банком» мы рассматриваем как возможность предложить новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства в моногородах» — сказал он.

«В Нижегородской области, а также во всех регионах присутствия «НБД-Банка» проблема моногородов стоит довольно остро. В городах, где жизнеобеспечение осуществляет одно градообразующее предприятие, просто необходим приток инвестиций и создание новой инфраструктуры. Со своей стороны, мы готовы предложить предпринимателям не только выгодные условия кредитования, но и софинансирование перспективных проектов, которые требуют значительных денежных вложений. Такое взаимодействие бизнес-сообщества, Банка и Фонда способно оздоровить экономику регионов и превратить моногорода в современные, развивающиеся муниципальные центры» — отметил Председатель правления «НБД-Банка» Александр Шаронов.