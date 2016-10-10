Москва, 10 октября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Курс европейской денежной единицы в ходе торгов на Московской бирже снизился до уровня в 69 рублей впервые с 20 ноября 2015 года, сообщает «Лайф».

Евро

По данным биржи, на 18.55 мск, европейская валюта продается по цене 69,01 рубля за один евро.

Курс рубля повышается на фоне подорожания нефти, стоимость которой впервые в этом году превысила $53 за баррель марки Brent .

Так валютный рынок отреагировал на решение России участвовать в заморозке объемов добычи нефти.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле сообщил, что Россия может присоединиться к ограничению добычи и призывает к участию в этом и другие страны-экспортеры нефти.