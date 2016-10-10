Ниамей, 10 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Германия может построить военную базу в Нигере, чтобы поддержать там и в соседнем Мали борьбу против терроризма. Об этом со ссылкой на президента Нигера Махамаду Иссуфу передаёт Daily Mail.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в африканскую страну указала на тесную связь между нелегальной миграцией и контрабандой оружием в зонах конфликта. Для борьбы с ними Берлин, по словам Меркель, готов поддержать армию Нигера оборудованием и экспертным анализом.

Нигер — одна из главных транзитных стран для мигрантов, направляющихся в пограничную Ливию и далее в Средиземноморье.

Иссуфу приветствует сотрудничество Германии в сфере социально-экономического развития, в особенности в тех регионах Нигера, которые являются транзитными пунктами для мигрантов.

Напомним, в стратегии Европейского союза от 28 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам обозначала Тропическую Африку как одну из сфер интересов блока. Улучшение благосостояния стран региона видится Брюсселем как основной способ препятствования миграции из них в Европу. Визит Меркель в Мали, Нигер и Эфиопию вписывается в разработанную Еврокомиссией концепцию.