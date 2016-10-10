Минск, 10 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии в январе-августе сократился на 12,7% к уровню аналогичного периода 2015 года — до $38,1 млрд: экспорт упал на 14,4% до $19,159 млрд и импорт на 10,9% до $18,978 млрд, а положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $181 млн, сообщает госинформагентство БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Белоруссии.

belstat.gov.by Объёмы внешней торговли товарами Белоруссии по месяцам (млн долларов, в текущих ценах)

«Внешнеторговый оборот товаров сократился на 15% до $31 млрд. Экспорт товаров снизился на 17,3% до $14,9 млрд, импорт — на 12,8% до $16,1 млрд. Сальдо сложилось отрицательным на уровне $1,2 млрд. Внешнеторговый оборот услуг за восемь месяцев отмечен на уровне $7,1 млрд (99,1% к уровню аналогичного периода 2015-го). Экспорт услуг составил $4,26 млрд (97,4%), импорт — $2,87 млрд (101,7%)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП и внешней торговли. По данным Нацбанка Белоруссии сальдо счёта текущих операций платежного баланса Белоруссии с Россией за январь — июнь 2016 года сложилось отрицательным в размере 3,2 млрд Товарооборот с Россией за I полугодие упал до $12 млрд (-9,8%).