Берлин, 10 октября, 2016, 20:28 — ИА Регнум.



kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган перед началом специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса. Стамбул, 10 октября 2016 года

Россия и Турция намерены до конца года заключать соглашение о свободной торговле. В то время как США готовят новые санкции против России и ожидают, что ЕС присоединится к ним, Анкара активно укрепляет связи с Москвой, сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как информирует издание, Турция и Россия могут подписать соглашение о свободной торговле до конца этого года. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи после встречи со своим российским коллегой Алексеем Улюкаевым в Анкаре заявил о создании российско-турецкого инвестиционного фонда в размере один миллиард долларов.

Министр энергетики России Александр Новак также заявил, что соглашение о свободной торговле между Москвой и Анкарой может быть подписано между 10 и 12 октября в рамках встречи на высшем уровне в Стамбуле в связи с подписанием соглашения о строительстве трубопровода «Турецкий поток». Соглашение должны подписать лично президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Проект межправительственного соглашения уже готов, подчеркнул Новак.

Двусторонние отношения России и Турции были заморожены в течение нескольких месяцев после того, как в ноябре 2015 года недалеко от границы с Сирией турецкие истребители сбили российский военный самолет. Но в августе после встречи Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге отношения государств начали быстро восстанавливаться. На недавнем саммите «Большой двадцатки» в Китае обе стороны заявили о полном возобновлении отношений.

ЕС является наиболее проигравшей стороной от стремительного турецко-российского сближения. Москва и Анкара укрепляют экономические связи, в то время как ЕС в ущерб собственным компаниям-экспортерам вынужден поддерживать введение дополнительных санкций против России. Даже в Сирии можно наблюдать сближение России и Турции, в то время как ЕС предпочитает следовать указаниям Соединенных Штатов. На улучшение русско-турецких отношений благотворно повлияла и попытка государственного переворота в Турции 15 июля, особенно когда стало известно, что его зачинщики были решительными противниками сотрудничества между Россией и Турцией, добавляет DWN.