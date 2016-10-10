Киев, 10 октября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются боевые действия с применением ствольной артиллерии, танков, минометов и всего спектра огнестрельного вооружения. Украинские войска продолжают переброску танков, артиллерии, зафиксировано прибытие до роты польских наемников. Об этом 10 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милицией ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки подразделения ВСУ 314 раз обстреляли позиции армии ДНР.

«В ДНР обстановка остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики 314 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения — 217 раз», — рассказал Басурин, добавив, что украинские силовики применяли танки, артиллерию и минометы.

По его словам, вчера под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Александровка, Трудовское, Зайцево, Пантелеймоновка, Железная Балка, Белая Каменка, Саханка и Новая Марьевка. Басурин отметил, что в район контрольно-пропускного пункта «Гнутово» (на юге от Донецка) украинские силовики перебросили дюжину танков и два механизированных взвода БТР.

«В районе населенного пункта Гнутово (8 км от линии соприкосновения) на территорию коровников прибыла танковая рота (12 танков), два механизированных взвода на БТР, три ЗСУ-23−4 «Шилка» и до роты личного состава до 70 человек», — сказал Басурин.

При этом в Македоновке (12 км от линии соприкосновения, Володарский район), вблизи железнодорожной станции «Асланова», выявлены огневые позиции восьми 122-мм гаубиц Д-30. На территории училища № 141 в Сопино (7 км от линии соприкосновения, Волновахский район) — два танка, четыре 122-мм САУ «Гвоздика», и 150 человек личного состава.

В командовании ДНР проинформировали, что в результате ведения боевых действий ранения получила мирная жительница с.Саханка. «Сегодня утром ВСУ произвели минометный обстрел села Саханка. Ранения получила мирная жительница 1963 года рождения», — рассказал военный, уточнив, что ранение было получено в результате минометного обстрела.

В то же время и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько отметил, что в с. Зайцево (под Горловкой) в результате боев минимум четыре жилых частных дома были повреждены.

«В результате обстрела поселка Зайцево повреждения получили частный дома по улицам Героическая, 100, 141 и Рыбалко, 168 и 239», — подчеркнул Приходько.

Кроме того, спикер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перебросило в зону «АТО» роту польских наемников для проведения диверсий на территории ЛНР.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и боевой подготовки подразделений ВСУ, личный состав которых устал от ведения боевых действий на востоке страны, военное руководство Украины вынуждено прибегать к помощи иностранных наемников. Так, в район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ прибыла рота польских наемников, задачей которой является проведение диверсий на территории нашей республики. Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для дестабилизации ситуации, тем самым пытается отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем», — считает Марочко.

Он сообщил, что НМ ЛНР проведет смотр готовности личного состава и техники перед началом масштабных учений. «Сегодня согласно плану подготовки соединений и частей НМ ЛНР в рамках проведения тактического учения, которое пройдет с 11 по 14 октября, в подразделениях НМ спланирован завершающий этап подготовительных мероприятий, окончанием которого станет смотр готовности личного состава и техники к предстоящим учениям», — сказал Марочко уточнив, что в случае срыва Минских соглашений ВС ЛНР «готовы действовать решительно».

По его словам, украинское командование планирует ротацию подразделений. «На фоне учений «Рубеж-2016», проводимых в восточной части Украины, в том числе и на территории так называемой «АТО», противник сосредоточил часть подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Рубежное. Возможной задачей является смена подразделений 28-й бригады. Мы предполагаем, что такое решение украинским командованием было принято на фоне полного морально-психологического разложения подразделений 28-й бригады. А именно — низкой боеготовности, роста количества неуставных взаимоотношений между военнослужащими на фоне массового употребления алкоголя и, вследствие этого, увеличения случаев дезертирства… 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ уже вывела из населенного пункта Макарово Станично-Луганского района колонну из десяти единиц бронированной техники, которая передислоцирована в район населенного пункта Беловодск», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 10 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «погибших в рядах украинских войск нет, четверо военнослужащих получили ранения».

«На Луганском направлении обстановка значительно улучшилась. Вчера там, в темное время суток, произошло только два вражеских обстрела — в Трехизбенке и Новоалександровке. Противник не применял тяжелое вооружение. Для сравнения, вчера на Луганском направлении обстрелов было больше в восемь раз. При этом огонь велся из минометов и артиллерии», — сказал Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении боевые действия велись на двух участках — в Новгородском и Авдеевке. Кроме стрелкового вооружения ВС ДНР применяли миномет и БМП. «Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении зафиксировано четыре обстрела, один из них минометный», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении двумя «горячими точками» остаются Марьинка и Широкино. В частности, в Марьинке обстрелы шли фактически без перерыва на протяжении ночи. ВС ДНР использовали «миномет и стрелковое вооружение».

«В Широкино противник открывал огонь из батареи гаубиц калибра 122 мм. При этом по нашим позициям было выпущено около 20 снарядов. Этот наглый акт нарушения Минских соглашений произошел средь белого дня с 11.00 по 12.00. Также вражеские обстрелы зафиксированы в Гранитном и Павлополе. Всего на Мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, из них три — из тяжелого вооружения», — подчеркнул Лысенко.

Стоит отметить, что на дебатах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко заявил, что в Донбассе из-за военных действий без должного контроля остались опасные радионуклидные источники.

«Многочисленные объекты химической промышленности с высокой степенью риска были разрушены в результате «российской» военной агрессии», — сказал дипломат. Шутенко полагает, что сложившаяся ситуация благоприятствует совершению террористических актов с использованием опасных химических веществ, патогенов или радиоактивных материалов. Он заверил, что Киев делает все возможное, чтобы предотвратить попытки ВС ДНР и ЛНР совершить подрывную деятельности против атомных электростанций и других критических объектов ядерной инфраструктуры страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября источник в Народной милиции ДНР отметил, что прошлой ночью на Донецком направлении под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии на территории бывшего аэропорта Донецка, в г. Ясиноватая (промзона), пос. Трудовское Волновахского района и пос. Александровка Марьинского района. При этом украинские войска выпустили 135 мин и артиллерийских снарядов, использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона вела обстрелы поселков Трудовские и Александровка…, а также территории аэропорта и промзоны. По этим участкам было выпущено 127 мин калибрами 82 и 120 мм, а также восемь артиллерийских снарядов калибра 122 мм», — рассказал ДАН военный.

Кроме того, военкоры группы оповещения «Новороссия. Первый оперативный» отмечали, что в районе поселка Трудовское (под Донецком) крупная разведгруппа ВСУ прорвалась вглубь территории ДНР (дошла к району очистных сооружений ш. Трудовская). Сообщается, что ее прорыв блокируют разведчики ДНР.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 1 сентября «бессрочного прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже девятым с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины».