Ученые обнаружили новое препятствие для полета на Марс
Вашингтон, 10 октября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Американские ученые из школы медицины при Университете Калифорнии утверждают, что длительный межпланетный космический перелет вызовет нарушения работы головного мозга человека, сообщают «Известия».
По заказу Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что длительное воздействие космического излучения на человеческий организм нарушает связи между нейронами головного мозга, снижая скорость принятия решения и производительность мыслительных процессов. Это вызовет чувство тревоги, депрессию, нарушение функций памяти и даже слабоумие, утверждают американские ученые.
Помимо этого, космическое излучение может подавить чувство страха и нейтрализовать инстинкт самосохранения у людей. Американске ученые допускают, что эти утраченные функции мозга могут впоследствии не восстановиться.