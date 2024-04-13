Вашингтон, 10 октября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Американские ученые из школы медицины при Университете Калифорнии утверждают, что длительный межпланетный космический перелет вызовет нарушения работы головного мозга человека, сообщают «Известия».

Neil Conway Мозг

По заказу Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что длительное воздействие космического излучения на человеческий организм нарушает связи между нейронами головного мозга, снижая скорость принятия решения и производительность мыслительных процессов. Это вызовет чувство тревоги, депрессию, нарушение функций памяти и даже слабоумие, утверждают американские ученые.

Помимо этого, космическое излучение может подавить чувство страха и нейтрализовать инстинкт самосохранения у людей. Американске ученые допускают, что эти утраченные функции мозга могут впоследствии не восстановиться.