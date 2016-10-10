Тбилиси, 10 октября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. ЦИК Грузии 10 октября вечером подсчитал и опубликовал предварительные данные подсчета голосов со 100% избирательных участков по итогам парламентских выборов 8 октября 2016 года.

Флаг Грузии

Согласно обновленным данным, избирательный барьер на выборах по пропорциональным партийным спискам преодолевают три политических субъекта. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала на выборах 856 762 голосов избирателей, или 48,65% всех принявших участие в выборах.

На втором месте — «Единое национальное движение», за которое проголосовали 477 596 человек, или 27,12% избирателей.

Блок «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов, Объединенная оппозиция» набрал 88 109 голосов, что составляет 5% принявших участие в выборах избирателей.

«Свободные демократы» получили 4,62%, «Нино Бурджанадзе — Демократическое движение» — 3,53%, «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» — 3,45%, «Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии» — 3,13%. Всего за места в парламенте боролись 25 политических субъектов.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября.