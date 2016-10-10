Москва, 10 октября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Правительство выступило против законопроекта члена Совфеда Елены Мизулиной о запрете «беби-боксов» в предложенной редакции и настаивает на доработке инициативы. Официальный отзыв размещен на сайте правительства.

Новорожденный

Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает внести в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» изменения, предусматривающие запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, и дополнить КоАП статьей 6.191, предусматривающей административную ответственность юридических лиц за создание условий для анонимного оставления детей после их рождения в виде наложения административного штрафа в размере от 1 млн до 5 млн либо административного приостановления деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.

Так, правительство указало на Конвенцию о правах ребенка, которая предусматривает, что государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, и обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка (статья 6); ребенок, насколько это возможно, имеет право знать своих родителей и право на их заботу, осуществление которых государства — участники обеспечивают в соответствии с их национальным законодательством (статья 7). Это потребует создания системы правового регулирования, равным образом обеспечивающей достижение указанных целей, и соответственно внесения комплексных изменений в законодательство Российской Федерации, отмечает правительство.

Для предотвращения оставления детей после их рождения также необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, считают в правительстве.

Также правительство не согласно с предлагаемым размером штрафа для юридических лиц, которыми, как правило, являются бюджетные учреждения, представляется чрезмерным, поскольку по объему финансовых средств он сопоставим с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности от одного до трех месяцев.

Кроме того, установление в качестве санкции за совершение предусмотренного проектируемой статьей 6.191 Кодекса правонарушения административного приостановления деятельности юридического лица может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, поскольку в настоящее время специализированные места для анонимного оставления детей создаются, как правило, при медицинских организациях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указали в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда Елена Мизулина считает необходимым провести на площадке Госдумы общественную дискуссию по вопросу беби-боксов с привлечением всех заинтересованных и компетентных сторон. «Явный интерес к теме беби-боксов, который мы наблюдаем все последние дни, убеждает меня в необходимости широкой общественной дискуссии на площадке парламента», — сказала Мизулина.