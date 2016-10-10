Калуга, 10 октября, 2016, 20:01 — ИА Регнум.



Агентство регионального развития Калужской области В заводском цеху

Сегодня, 10 октября в индустриальном парке «Ворсино» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном открытии завода по производству резинотехнических и пластмассовых изделий южнокорейской компании ООО «Д.А.Рус».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, южнокорейская компания является поставщиком комплектующих деталей для российских заводов бытовой техники, в первую очередь для «Самсунг Электроникс» и «ЭлДжиЭлектроникс Рус». До недавнего времени производство располагалось на арендованных площадях в городе Малоярославце и в поселке Дорохово Московской области. В 2015 году было принято решение построить в нашем регионе собственный завод.

Объем инвестиций в новое производство составил один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей. Здесь открыто порядка двухсот рабочих мест, в будущем их количество увеличится вдвое. Ежегодно здесь планируют выпускать порядка одного миллиона ста тысяч единиц комплектующих для телевизионной техники и около одного миллиона трехсот тысяч — для стиральных машин.

Генеральный директор ООО «Д.А.Рус» Ли Донг Джун поблагодарил руководство калужского региона за поддержку в реализации проекта, а также подчеркнул, что в перспективе компания будет расширять сотрудничество с другими предприятиями, работающими на территории Калужской области, в том числе с автопромом.

Положительно оценивая открытие на территории региона нового высокотехнологичного производства, губернатор области Анатолий Артамонов подчеркнул: «Мы всегда поддерживаем стремление наших партнеров производить комплектующие на территории области и создаем для этого благоприятные условия».

В рамках мероприятия для гостей была проведена экскурсия в цеха нового завода.