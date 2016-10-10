Мадрид, 10 октября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. А под титулом — сплошная решительная поддержка действий Кремля. Умело поданная — не лобовыми призывами, но искусным подведением читателя к выводам, за которые демократическая пресса в западном обществе может и по шапке получить.

Ноль

В El Confidencial, анализирующей ситуацию на основе материалов, имеющихся в распоряжении информационного агентства EFE и его московского корреспондента Игнасио Ортеги.

«Президент России приостановил общение между двумя администрациями до момента, пока не станет известно имя нового «квартиросъемщика» Овального кабинета. Путин не видит ни одного вопроса, который он мог бы и хотел бы обсуждать с Обамой. И в свете принятых президентом России решений в последние две недели видно, что пока в США не пройдут выборы общение Россия — Штаты будет выглядеть, как монолог первой».

По мнению испанцев, даже если Вашингтон что-то будет произносить в адрес Москвы в ответ на ее действия и заявления, в Кремле просто на это не обратят внимания. Не услышат. Не захотят слушать. Путин зол. Его достали нападки Обамы и вранье США.

«Хотя Путин никогда не чувствовал себя комфортно с Обамой за одним столом, российский лидер все же воздерживался от прямых и неприятных критических выпадов в адрес своего коллеги. Обама же в своих речах о Путине высказываться не стеснялся. Вплоть до того, что обвинил Путина в желании применить силу, чтобы вернуть России былую славу. Теперь президенту РФ это надоело. До момента, пока в Белом Доме не появится новый хозяин, Путин просто не будет вести каких-то значащих разговоров. Он перешел Рубикон. Плутониевый скандал — тому свидетельство. Госдепартамент отреагировал на это, приостановив сотрудничество в Сирии и обвинив Россию в бомбардировках Алеппо. Русские тут же немедленно намекнули Америке на ее авантюру в Ираке», отмечает издание, не делая привычного для западных СМИ книксена в адрес «мирового гегемона №1».

«Это сильно, но еще не фатально. Это разрешимо и поправимо. США перестали выполнять договорные обязательства по утилизации оружейного плутония еще в 2014 году «из-за высокой стоимости операции». К этому добавилось не сложившееся сотрудничество в Сирии, — перечисляет издание. — Диалектический антагонизм в виде ультиматумов, угроз и обвинений, будь то на трибунах ООН или на уровне заявлений Министерства иностранных дел РФ и Государственного Департамента США — это элементы холодной войны.

Воскресное голосование по двум проектам резолюции о прекращении огня в Сирии было наглядным примером проявления антагонизма. Россия наложила вето на предложение Франции, а затем США — на предложение России, которая выступила за перемирие, но без прекращения воздушных ударов. Со времен Рональда Рейгана, который назвал Советский Союз империей зла, отношения между двумя ядерными державами не были настолько напряженными, как сейчас».

«Список взаимных оскорблений словом и делом бесконечен, — говорит автор. — От нападений на больницы, школы и конвои ООН в Сирии до кибератак России против североамериканских политических институтов. Таким образом, Путин решил положить на стол весь перечень требований, предъявляемых им к следующей администрации США, которая с помощью Конгресса должна будет их исполнить, чтобы попытаться нормализовать отношения с Россией. Обаме этот список уже не предъявляют, показывая тем самым, что сейчас у Штатов президента уже нет, он ушел.

Аналитики считают, что Путин будет стремиться к тому, чтобы Алеппо ко дню выборов в США уже оказался в руках режима Асада. Это явится демонстрацией той самой силы, с позиции которой хозяину Кремля удобнее начинать диалог с новым главой Америки, кто бы этот пост не занял. Именно поэтому Путин в своем ультиматуме выставил заведомо невыполнимые условия возобновления утилизации плутония. Наследство, которое получит будущий президент США, будь то изъявивший желание сотрудничать с Россией Трамп или агрессивно настроенная против нее Клинтон, вряд ли придется ему по вкусу».

Все, чего добивается российский президент сейчас, указывает корреспондент, — это «чтобы США считали Россию равной им». Не так много, но вполне судьбоносно и краеугольно, если хотите.

«Америка никогда не выведет войска и ракеты, развернутые ею в этом столетии в странах бывшего коммунистического блока, которые вступили в НАТО (страны Балтии, Румынии и Болгарии), равно как не перестанет поддерживать Украину и отказывать России в праве на Крым. Вряд ли она снимет экономические санкции и еще меньше вероятности, что компенсирует России экономические потери, понесенные из-за них, как этого требует Путин».

По мнению испанских аналитиков, «русский лидер уже предпринял достаточное количество безуспешных попыток предложить США принять его страну, как равную среди демократических государств. Теперь он решил навязать свои собственные правила, которые продвинут дальше идею многополярного мира. Учитывая нежелание Китая принять участие в решении глобальных проблем, Россия готова взять на себя роль противовеса США, проявив себя в этой роли уже и в Сирии, и на Украине. Путину идет роль в качестве мирового лидера, так как это лучший способ, чтобы успокоить недовольство глубоким спадом российской экономики и зажимом свобод в своей стране».

«Хотя Путин и заявлял, что Россия не станет уподобляться Советскому Союзу, развивая гонку вооружений, Кремль все же принял страшно дорогие программы перевооружения — в том числе и запланировав восстановление своих баз на Кубе и во Вьетнаме. Некоторые аналитики считают, что политика изоляции и взаимного блокирования приведет к непрямым конфликтам РФ и США в третьих странах, а это — война, в которой Россия обречена на поражение».