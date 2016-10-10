Киев, 10 октября, 2016, 19:21 — ИА Регнум.



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В районе Станицы Луганской (Луганщина) ВС ЛНР начали отвод сил и вооружений. Об этом 10 октября написал в Facebook заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам Украины Георгий Тука, передает ИА REGNUM.

«Насколько мне известно, в Петровском разведение произошло и процесс разминирования указанных зон продолжается. В Золотом разведение произошло. Процесс разминирования еще не начался. В Станице Луганской наблюдается начало процесса отвода сил по ту сторону линии разграничения. Надо понимать, что процесс соблюдения тишины в указанных участках очень шаткий», — сообщил Тука.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко отметила, что украинские войска рассчитывают на отвод вооружений из района Станицы Луганской после соблюдения недельного режима тишины.

«Самое важное — после отвода на этих участках (в районе Золотого и Петровского) не стреляют и нет нарушения тишины. По Станице Луганской, то там военные должны выдержать прописанный график и начать отвод после недели режима тишины. Военные надеются, отвод в Станице состоится в ближайшие дни», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также заявила, что Киев на переговорах в Минске после отвода сил будет настаивать на открытии пропускного пункта в Золотом и восстановлении моста в Станице Луганской.

Ранее, 9 октября, Министерство обороны Украины проинформировало о переносе сроков отводов сил и средств из района Станицы Луганской из-за «осуществления систематических обстрелов позиций украинских военнослужащих».

«Вооруженные Силы Украины были вынуждены перенести сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. На этом участке за неделю было осуществлено 8 обстрелов, последний — 6 октября. На остальных участках увеличено количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием артиллерии», — говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки ВС ЛНР пять раз осуществили обстрелы из 122 и 152 мм запрещенных артиллерийских систем, 19 раз применили минометы.

В свою очередь, ВС ЛНР не подтверждают начало отвода сил и средств из района Станицы Луганской.

Кроме того, 10 октября Народная милиция ДНР сообщила, что саперы ДНР приступили к разминированию территории вблизи села Петровское (к югу от Донецка).

Вчера, 9 октября, пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook проинформировала, что в Петровском подразделения ВС ДНР отведены, а местность разминирована. «Населенный пункт Петровское. Подразделения противника отведены, местность разминирована», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за процессом отвода сил и средств наблюдают наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК. 10 октября миссия ОБСЕ на своей странице в Facebook отметила, что международным наблюдателям ОБСЕ ограничили доступ к Петровскому (Донетчина) и Золотому (Луганщина).

«Сегодня опять ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайское/Золотое, Петровское/Богдановка — ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)», — говорится в сообщении.

ОБСЕ утверждает, что готова мониторить отвод войск, но ей должны обеспечить безопасный и беспрепятственный допуск к территориям. «СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование», — отметили в миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Впервые за более чем два года войны в регионе противоборствующие стороны должны были 1 октября отвести войска от Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина) на 1 км с каждой стороны. Тем не менее, 1 октября отвод сил был выполнен только в Золотом. 7 октября произошел отвод сил на участке фронта Богдановка-Петровское. На 9 октября был запланирован отвод войск от Станицы Луганской.