Грозный, 10 октября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. У главы Чечни Рамзана Кадырова родился сын. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил в своем Instagram спикер законодательного собрания Чечни Магомед Даудов.

headline.kz Рамзан Кадыров с семьей

Он пишет: «Дорогие соотечественники мы хотим сообщить счастливую новость. В семье нашего главы республики родился сын. Мы поздравляем и желаем, чтоб он вырос таким же достойным и верным своему народу и региону как его отец».

Стоит отметить, что это уже 12-й ребенок Кадырова и четвертый сын. Двое из его детей — приемные.

Мальчика назвали Абудллах.