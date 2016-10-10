Люксембург, 10 октября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси подтвердил, что правительство Греции выполнило все условия для выделения нового транша в €2,8 млрд, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум также позитивно оценил развитие Греции. Однако накануне встречи министров финансов в Люксембурге многие страны еврозоны обозначили оговорки.

Спор вызывает уровень достигнутого в 2015 году третьего пакета финансовой помощи в размере 86 млрд евро для Греции. Их предоставление обуславливается принятием греческим правительством 15 реформ или «целевых ориентиров» (milestones).

Еврокомиссия даёт свою оценку, которую озвучил Московиси: «15 целевых ориентиров — причём все — отработаны. И это должно, на самом деле, проложить путь к выплате оставшихся 2,8 миллиардов евро». Реформы Греции идут по плану, добавил он.

По сообщению круга участников заседания Еврогруппы, среди них отсутствует единство о том, что проделанная Афинами работа достаточна для нового транша от кредиторов.