Тбилиси, 10 октября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе с объявленными ЦИК Грузии предварительными итогами парламентских выборов 8 октября 2016 года не согласна и мириться с поражением не намерена. Об этом Бурджанадзе заявила в эфире телекомпании «ТВ-Пирвели» в передаче «Новости дня».

gipajournos Нино Бурджанадзе

По ее утверждению, у избирательного блока «Нино Бурджанадзе — Демократическое движение» было много сторонников, поэтому проблем с преодолением избирательного барьера не было. Бурджанадзе намерена доказать это очень скоро.

«Мы не собираемся мириться с несправедливостью, с манипуляциями. Когда иностранные наблюдатели в первых заключениях говорят, что не все было идеально, это уже значит очень многое», — пояснила лидер «Демократического движения».

Она подхватила определение, данное избирательному процессу председателем парламента Давидом Усупашвили, и подчеркнула, что знает, кто был на выборах «тайной рукой», направлявшей все процессы.

«Совершенно ясно, чья тайная рука здесь замешана. Это была тайная рука Бидзины Иванишвили. Налицо манипуляция выборами», — заявила Бурджанадзе.

Она напомнила, что ЦИК публикует пока лишь предварительные данные, а до публикации окончательных итогов выборов есть целый месяц, в течение которого все может измениться.

«Пока не будет составлен итоговый протокол, у которого есть своя процедура, а итоговый протокол всегда ожидает обжалования, подсчета и т.д., до тех пор итоги выборов не будут считаться окончательными», — заявила Бурджанадзе.

По предварительным данным ЦИК Грузии, по пропорциональной системе в парламент прошли две партии — «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Шансы получить несколько мандатов есть и у «Альянса патриотов», который пока набирает 5%. У блока Бурджанадзе, согласно этим данным, 3,53%, и избирательный барьер она не преодолевает. Что касается выборов по мажоритарным округам, в большинстве округов состоится второй тур, в котором за места в парламенте, в основном, предстоит бороться кандидатам от ГМ и ЕНД. Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября.