Душанбе, 10 октября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Мэрия Душанбе усиливает меры безопасности в мечетях столицы. «В обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во всех мечетях» прихожане будут обследованы металлоискателями. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает радио «Озоди».

Дарья Антонова ИА REGNUM У стен мечети

Как отмечают в администрации таджикской столицы, решение принято в рамках борьбы с терроризмом по запросу служителей Центральной мечети им. Ходжи Якуба, имам-хатыбов (духовников, которые проводят пятничную молитву — прим. ИА REGNUM ) соборных мечетей Душанбе, и по заключению Комитета по делам религии, упорядочению торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана.

Кроме того, мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллаев поручил соответствующим органам централизовать контроль над мечетями города, чтобы картинка со всех камер в мечетях поступала в Центральную мечеть столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва в аэропорту Стамбула Совет улемов Исламского центра Таджикистана 29 июня потребовал от Комиссии по этике проверить работу камер наблюдения и организовать круглосуточное дежурство во всех мечетях в канун и в день праздника Рамазан.