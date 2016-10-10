Ереван, 10 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Председатель правления — генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» Вардан Арутюнян указом президента Армении назначен председателем Комитета госдоходов Армении. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

president.am Слева на право: Карен Карапетян, Вардан Арутюнян, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Армении Серж Саргсян на церемонии закладки учебно-спортивного комплекса «Газпрома» в Ереване, 16.04.2015 г

Другим распоряжением нынешний руководитель ведомства Ованес Овсепян отправлен в отставку.

Арутюнян с 1999 года работал в газораспределительной системе страны. После того, как в 2010 году нынешний глава правительства Армении Карен Карапетян, а тогда генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром» (ныне «Газпром Армения») стал мэром Еревана, Арутюнян занял его место.

Уже бывший руководитель Комитета госдоходов Ованес Овсепян проработал на этой должности 7 месяцев. До этого он занимал пост руководителя контрольного управления президента.

Это не первый переход кадров из «Газпром Армения» в правительство после назначения Карена Карапетяна на пост премьера. 24 сентября, пресс-секретарь «Газпром Армения» Шушан Сардарян была назначена советником премьер-министра на общественных началах.