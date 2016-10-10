Глава армянской «дочки» Газпрома стал руководителем Комитета госдоходов
Ереван, 10 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Председатель правления — генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» Вардан Арутюнян указом президента Армении назначен председателем Комитета госдоходов Армении. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Другим распоряжением нынешний руководитель ведомства Ованес Овсепян отправлен в отставку.
Арутюнян с 1999 года работал в газораспределительной системе страны. После того, как в 2010 году нынешний глава правительства Армении Карен Карапетян, а тогда генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром» (ныне «Газпром Армения») стал мэром Еревана, Арутюнян занял его место.
Уже бывший руководитель Комитета госдоходов Ованес Овсепян проработал на этой должности 7 месяцев. До этого он занимал пост руководителя контрольного управления президента.
Это не первый переход кадров из «Газпром Армения» в правительство после назначения Карена Карапетяна на пост премьера. 24 сентября, пресс-секретарь «Газпром Армения» Шушан Сардарян была назначена советником премьер-министра на общественных началах.