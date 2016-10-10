Тюмень, 10 октября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Тюмени требуют остановить разграбление храмового комплекса Православные общественники заявляют, что возмущены продажей в августе этого года с ания Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. В церкви. 1939

Директор НКО Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом», член Приходского Собрания Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Тюмени, член Союза журналистов России Александра Кудрявцева обратилась к прокурору Тюмени Рифату Биктимерову с просьбой остановить разграбление Спасского храмового комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты Тюменского родительского комитета, здание школы является объектом историко-культурного наследия регионального значения. Кроме того, это и имущество религиозного назначения и входит в единый церковный комплекс с объектом культурного наследия федерального значения — Спасским храмом ул. Ленина, 43.

«Здания Спасского церковного комплекса объединяет единая историко-культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория. Позор присвоителям чужого добра! — восклицает Александра Кудрявцеа. — Историческая справедливость должна восторжествовать!»

Согласно дореволюционным источникам, Спасская церковно-приходская школа возведена на добровольные пожертвования сотен прихожан и меценатов по инициативе всеми уважаемого настоятеля Спасского храма отца Александра Фокина и освящена в 1898 году.

Кроме того, как уверяет Александра Кудрявцева, администрация Тюмени продала с аукциона за 54 миллиона рублей вместе со Спасской церковно-приходской школой и большой лакомый кусище земли в самом центре города, который, однако, является непреложной собственностью памятника историко-культурного наследия федерального значения — старинного Спасского храма.

«В 2011-м году в письме «О возвращении Спасского храмового комплекса» (за подписью заместителя главы администрации города Тюмени Л.З.Теплоуховой от 29.09.2011 № 03−06−3621, направленном председателю регионального отделения межрегионального общественного движения «В защиту православной нравственностиТ.Ю.Гуськовой, было заявлено, что «администрация города Тюмени не возражает против передачи в собственность Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви муниципального имущества: объекта культурного наследия «Спасская церковно — приходская школа», находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 41, а также расположенного под ним земельного участка» (копия прилагается). Но дело в том, что Церковь живет по своим законам. В те годы у Спасского храма не было настоятеля прихода. А не было настоятеля по той причине, что администрация Тюменской области не спешила с передачей Спасского храма, — поясняет Александра Кудрявцева.— В марте 2016 года Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий настоятелем прихода Спасской церкви назначил протоиерея Михаила Ивановича Безукладникова, который в то же время является и директором Тюменского духовного училища. С этого момента отец Михаил начинает заниматься сбором документов для возврата Спасской церкви. Узнав, про намерение продать здание религиозного назначения Спасскую церковно-приходскую школу, он одно за другим отправляет в департамент имущественных отношений администрации города Тюмени официальные обращения с просьбой снять святыню с торгов и начать процесс передачи церковной собственности ее законным владельцам. Однако директор департамента Е.Т.Уляшева в своих противозаконных преступных намерениях и деяниях оставалась непреклонна. Просим вмешаться, восстановить поруганную законность и историческую справедливость!»

Оперативно получить комментарий администрации города Тюмени не удалось.