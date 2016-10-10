Получит ли церковь тюменскую приходскую школу?
Тюмень, 10 октября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Тюмени требуют остановить разграбление храмового комплекса Православные общественники заявляют, что возмущены продажей в августе этого года с ания Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Директор НКО Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом», член Приходского Собрания Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Тюмени, член Союза журналистов России Александра Кудрявцева обратилась к прокурору Тюмени Рифату Биктимерову с просьбой остановить разграбление Спасского храмового комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты Тюменского родительского комитета, здание школы является объектом историко-культурного наследия регионального значения. Кроме того, это и имущество религиозного назначения и входит в единый церковный комплекс с объектом культурного наследия федерального значения — Спасским храмом ул. Ленина, 43.
«Здания Спасского церковного комплекса объединяет единая историко-культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория. Позор присвоителям чужого добра! — восклицает Александра Кудрявцеа. — Историческая справедливость должна восторжествовать!»
Согласно дореволюционным источникам, Спасская церковно-приходская школа возведена на добровольные пожертвования сотен прихожан и меценатов по инициативе всеми уважаемого настоятеля Спасского храма отца Александра Фокина и освящена в 1898 году.
Кроме того, как уверяет Александра Кудрявцева, администрация Тюмени продала с аукциона за 54 миллиона рублей вместе со Спасской церковно-приходской школой и большой лакомый кусище земли в самом центре города, который, однако, является непреложной собственностью памятника историко-культурного наследия федерального значения — старинного Спасского храма.
«В 2011-м году в письме «О возвращении Спасского храмового комплекса» (за подписью заместителя главы администрации города Тюмени Л.З.Теплоуховой
Оперативно получить комментарий администрации города Тюмени не удалось.