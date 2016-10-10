Москва, 10 октября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Некоммерческая ассоциация «Голос» несогласна с решением Мосгорсуда о своей ликвидации и намерена оспаривать его в суде, сообщил журналистам сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Уборка мусора

По его словам, юристы организации занимаются этим вопросом и будут обжаловать решение о ликвидации ассоциации в вышестоящих инстанциях. Решение суда уже вступило в силу, поэтому процедура ликвидации ассоциации должна быть начата. Однако Мельконьянц заявил, что решение суда на деятельность движения «Голос» никак не повлияет.

Напомним, Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации «Голос» по иску столичного управления Министерства юстиции России. Решение о ликвидации ассоциации «Голос» после этого признано обоснованным и вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус «нежелательных в России». Ассоциация «Голос» была признана иностранным агентом и включена в соответствующий реестр Минюста в 2014 году.