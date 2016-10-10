Минск, 10 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Председатели правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков 10 октября в ходе телефонных переговоры обсудили «актуальные вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере», — сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.

Газовая конфорка

Медведев и Кобяков обсудили итоги состоявшихся 7 октября московских переговоров вице-премьеров по данной тематике, в ходе которых был согласован соответствующий проект протокола. Согласно сообщению правительства Белоруссии, согласован план действий, который позволит официальному Минску погасить принципиально непризнанный им долг.

«Во время разговора стороны подтвердили достигнутые договоренности, что на уровне коммерческих организаций на 2016 год сохраняется механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии, аналогично прошлому году. В связи с этим белорусская сторона подтвердила готовность перечислить зарезервированные с начала года средства на счета поставщиков газа, — сказано в официальном сообщении Совмина РБ. — Одновременно российской стороной подтверждена готовность применения механизма межбюджетной компенсации, средства от которой будут использованы белорусской стороной, прежде всего, для снижения цены на газ для национальных потребителей»."Объем перечисляемых в рамках межбюджетной компенсации средств позволит обеспечить выход на траекторию последовательного сближения цены на природный газ для белорусских и российских потребителей с тем, чтобы к 1 июля 2019 года обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 года — для всех остальных потребителей газа», — проинформировала правительственная пресс-служба.

В СМ РБ отметили, что «данное решение белорусская сторона рассматривает как компромиссное и соответствующее интересам обеих сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на совещании правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что условия поставок российского газа в Белоруссию остаются прежними и Минск должен полностью выплатить долг за потреблённый газ, не рассчитывая на изменение формулы образования цен на российский газ. Медведев отметил: «Чтобы не было неправильных интерпретаций, еще раз хотел бы акцентировать внимание, что цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле, никакой корректировки не произведено».

Также сегодня, 10 октября, Александр Лукашенко заявил об урегулировании нефтегазового конфликта с Россией и анонсировал переговоры с Владимиром Путиным о судьбе Союзного государства Белоруссии и России. Участвующий в переговорах зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко после доклада Лукашенко сообщил, что Россия существенно снизит стоимость газа для Белоруссии, увеличит поставки нефти и окажет республике другую помощь. При этом Семашко заявил, что долга Белоруссии за потреблённый российский газ не было и нет, и позиция официального Минска в «газовом споре» якобы «юридически безупречна».

Москва считает иначе и не намерена восстанавливать объёмы поставок нефти в Белоруссию ранее, чем дождётся погашения Белоруссией долга за потреблённую продукцию «Газпрома». Правительство Белоруссии формально долг отрицает, но фактически его признаёт. Согласно сделанным 10 октября заявлениям Семашко, правительство Белоруссии могло присваивать не $25 с каждой тысячи кубометров отгруженного белорусским госпредприятиям продукции «дочки» российского «Газпрома», а даже $50, но поскромничало, посчитав более скромное присвоение «компромиссным вариантом». В России действия белорусских «союзников» квалифицировали как действия иного характера.