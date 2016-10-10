Курск, 10 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Курской области подорожают единые социальные месячные проездные билеты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, с 1 ноября стоимость социального проездного документа составит 300 рублей

Дарья Антонова ИА REGNUM В дороге

Курянам, которых есть право на получение социальной поддержки в виде льготных проездных, за универсальную электронную карту придется платить 300 рублей в месяц вместо 275.

По словам председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Сергея Шаталова, такой шаг вызван увеличением стоимости проезда в общественном транспорте и убыточностью транспортных предприятий. По мнению властей, это решение позволит сохранить «стабильное транспортное обслуживание жителей и гостей области на должном уровне».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Курской области ввели в оборот Транспортную карту льготника, оформление которой стоит 100 рублей, а срок действия составляет три года, а также бесплатную Универсальную электронную карту (УЭК) с региональным транспортным приложением. Срок действия карты продлевают, ежемесячно пополняя транспортное приложение карты на сумму, равнозначную стоимости бумажного единого социального проездного билета. Количество поездок по карте в течение месяца не ограничено.