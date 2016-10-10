Путин встретился с Мадуро и Эрдоганом в Стамбуле
Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня, 10 октября, с главами Венесуэлы Николасом Мадуро и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле.
Как передает пресс-служба российского президента, Мадуро приветствовал возможные договоренности по объемам добычи нефти и напомнил, что Венесуэла председательствует в Организации неприсоединившихся государств и недавно провела саммит Движения неприсоединения. «Мы плотно координируем свои действия с СБ ООН для того, чтобы достигать целей обеспечения мира», — пояснил он.
Встреча Путина с Эрдоганом прошла в узком составе за закрытыми дверями в резиденции «Йылдыз». Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на встрече лидеров двух стран планировалось обсудить вопросы, связанные с ходом нормализации российско-турецких отношений во всех аспектах.