Калуга, 10 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области. На заседании регионального правительства.

Сегодня, 10 октября в Калуге губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, речь на заседании шла о централизации телефонных обращений граждан по вопросам функционирования жилищно-коммунальной сферы в call-центре областной Государственной жилищной инспекции.

В целях эффективного решения коммунальных проблем жителей муниципальных районов и городских округов в регионе введен единый бесплатный многоканальный телефонный номер 8−800−450−01−01. Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним интегрирован номер системы вызова экстренных оперативных служб «112». Для жителей областного центра действует дополнительный номер-дублер 27−77−77. Все обращения граждан будут фиксироваться сотрудниками call-центра Государственной жилищной инспекции и ставиться на контроль до решения проблем.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов поручил профильным ведомствам организовать соответствующую разъяснительную работу среди населения: «В эту работу нужно включиться всем районным и городским СМИ, региональным телеканалам. В течение месяца наши граждане ежечасно должны видеть и слышать информацию о едином номере 8−800−450−01−01, на который они могут направлять свои вопросы, жалобы и предложения о деятельности жилищно-коммунальной сферы», — подчеркнул калужский губернатор.