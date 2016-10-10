Киев, 10 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Европейский союз назвал условия предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи. Соответствующее заявление сделал сегодня, глава представительства Евросоюза на Украине Юг Мингарелли, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Он рассказал, что Евросоюз уже предоставил Киеву первый транш макрофинансовой помощи, который составил 600 млн евро. Чтобы получить второй транш, украинские власти должны выполнить два условия. Первое — это отменить запрет на экспорт леса. Второе — осуществить выплаты социальной помощи внутренним переселенцам.

Мингарелли подчеркнул, что эти два вопроса уже прорабатываются украинскими властями.

Напомним, Украина ввела запрет на экспорт необработанного леса в апреле 2015 года. Киев тогда решил, что экспортировать необработанный кругляк — дело невыгодное, тем более, что лесов на Украине осталось не так много. Запрет начал действовать с 1 января 2016 года.

Что касается социальных выплат внутренним переселенцам, то тут речь идет о беженцах с Донбасса, которые решили бежать не в Россию, а на Украину. Эти люди оказались в крайне плачевном состоянии, украинские власти просто не обращали на них внимания и не оказывали никакой поддержки. Беженцам приходится жить в нечеловеческих условиях.

Помимо финансовой помощи от Евросоюза, Киев получает помощь и от Международного валютного фонда (МВФ). В сентябре на Украину поступил третий транш финансовой помощи от МВФ в размере $1 млрд.

Эксперты сходятся во мнении, что, если бы не международная финансовая помощь, в украинской экономике давно бы случился коллапс.