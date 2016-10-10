Москва, 10 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent преодолела отметку $53 за баррель после заявления российских представителей о намерении России участвовать в заморозке добычи нефти, сообщают «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Так рынок углеводородных ресурсов отреагировал на намерение России участвовать в заморозке объемов добычи нефти.

По состоянию на 16.33 мск цена декабрьских сделок на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,16% — до уровня $53,05 за баррель, а цена ноябрьских покупок нефти марки WTI увеличилась на 2,21% — до уровня $50,91 за баррель.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле сказал, что Россия может участвовать в совместных мерах по заморозке добычи нефти и призывает к этому другие страны-экспортеры.