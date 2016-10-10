Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга опровергают введение хлебной нормы для горожан на случай войны. В Смольном заявляют, что региональный продовольственный фонд (РПФ) создан для исключения резких скачков цен на муку и хлебобулочные изделия и не имеет отношения к обеспечению населения хлебом на случай войны.

gov.spb.ru Смольный

Об этом говорится в распространенном вечером 10 октября пресс-службой городской администрации комментарии комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

В Смольном отмечают, что основной задачей городского предприятия «Продовольственный фонд» являются закупки сельскохозяйственной продукции и обслуживание РПФ «для обеспечения срочных потребностей Санкт-Петербурга, проведения мероприятий по стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Санкт-Петербурга, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Санкт-Петербурга в целях обеспечения продовольственной безопасности».

При этом, подчеркивают в администрации города, для ГУП «Продовольственный фонд» под «ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории Санкт-Петербурга» понимается ликвидация ЧС на рынке зерна и (или) хлебобулочных изделий, связанная с неурожаем зерновых или резким повышением цен на хлебобулочные изделия.

По заверению городских властей, РПФ не связан с обеспечением безопасности при ведении военных действий и не дублирует функции Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв).

«Объем РПФ на 2016−2018 годы составит 69,9 тыс.тонн. Неснижаемый запас РПФ при этом находится на уровне 20-дневного запаса и составит не менее 31,1 тыс. тонн, что позволит ГУП «Продовольственный фонд» влиять, в случае необходимости, на рынок муки Санкт-Петербурга, и тем самым на рынок хлебобулочных изделий», — разъяснили в Смольном.

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Как сообщалось ранее, согласно решению городского правительства, неснижаемый остаток зерна регионального продовольственного фонда (РПФ) Санкт-Петербурга рассчитывается, исходя из нормы в 300 грамм хлеба на каждого жителя города в течение 20 дней. Общий объем фонда (неснижаемый остаток плюс оперативный запас) рассчитан по той же норме на 45 дней.

Неснижаемый запас продовольственного зерна в РПФ Санкт-Петербурга в 2016−18 годах должен составить не менее 31,1 тыс тонн в год, в том числе не менее 21,7 тыс. тонн пшеницы и не менее 9,4 тыс. тонн ржи. Оперативный запас зерна в РПФ — не менее 38,8 тыс. тонн в год, в том числе не менее 27,2 тыс. тонн пшеницы и не менее 11,6 тыс. тонн ржи.