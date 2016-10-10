Ниамей, 10 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала Нигеру, беднейшей стране в мире, помощь в борьбе против нелегальной миграции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Scott Chacon Беженцы

Германия будет поддерживать безопасность и экономическое развитие Нигера, отметила Меркель после переговоров с президентом Махамаду Иссуфу в столице Ниамее.

Канцлер объявила о предоставлении €17 млн финансовой помощи Нигеру, чтобы создать альтернативные контрабанде рабочие места.

Нигер — одна из главных транзитных стран для мигрантов, направляющихся в пограничную Ливию и далее в Средиземноморье.